Diletta Leotta spettacolare in piscina | La foto in costume manda in tilt i fan

Diletta Leotta spettacolare in piscina | La foto in costume manda in...

Diletta Leotta continua a dare spettacolo sui suoi social. Su Instagram ha appena pubblicato una foto in costume e in piscina che sicuramente scatenerà la passione dei suoi followers.

La bellissima ragazza siciliana, volto noto di DAZN e presto protagonista anche a Sanremo, si sta rilassando in attesa dei prossimi impegni lavorativi. Il prossimo sarà un periodo molto intenso per lei ed è per questo che si sta godendo un po’ di relax in piscina prima di affrontare questo momento caldo.

DILETTA LEOTTA SPIATA DA DIETRO: LE IMMAGINI

Diletta Leotta in piscina

Diletta continua così a dare spettacolo sul suo attivissimo profilo Instagram. Una foto davvero interessante che, in pochissimi minuti, ha già preso migliaia di mi piace. I followers come sempre impazziscono per foto come queste e Diletta sa come accontentarli.

Lei è concentrata sul lavoro in questo periodo fra DAZN, la Radio e, molto preso, Sanremo. Intanto continua la sua love story con il pugile Daniele Scardina, con cui ha condiviso una bellissima vacanza non troppi mesi fa. Un periodo davvero importante per Diletta Leotta che continua ad essere al centro dell’attenzione.