Maurizio Ganz non è felice della prestazione del Milan femminile contro l’Orobica oggi. Il mister rossonero vuole dei miglioramenti da parte delle ragazze.

Oggi importante vittoria del Milan contro l’Orobica nel campionato femminile di Serie A. Le rossonere hanno conquistato i 3 punti grazie al gol realizzato da Dominika Čonč nel finale di partita.

Le padrone di casa sono fanalino di coda della classifica, però hanno retto l’urto delle avversarie prima di crollare. Maurizio Ganz ha così parlato al termine del match: «Ci teniamo i 3 punti, l’unica cosa che ci possiamo tenere. Ci teniamo anche questa caparbietà nell’ottenere risultato, la volontà di fare gol e di non mollare mai. Ma se vogliamo fare qualcosa di diverso in questo campionato dobbiamo giocare meglio, comprendo meglio gli spazi e attaccando nella maniera giusta. A volte serve pure giocare in modo più semplice, senza fare giocate che a volte non hanno a che fare con la volontà di fare gol».

La prestazione del Milan femminile non ha convinto affatto mister Ganz, che si aspettava qualcosa di più dalle sue ragazze: «Pensavo che la partita con l’Empoli ci avesse insegnato tanto, dopo la partita contro la Roma di lunedì. Invece oggi c’è stata una ricaduta. L’Orobica si è chiusa bene e non ha fatto mai un tiro in porta, però noi abbiamo faticato a segnare. Abbiamo avuto 2-3 occasioni. Ci sono state tante palle in area, ma serviva concludere meglio. Alla fine ci è andata bene perché ci abbiamo creduto. Per fare qualcosa di diverso serve migliorare. Abbiamo vinto su un cross con rimpallo. Mi aspettavo qualcosa di diverso, teniamoci i 3 punti. C’è strada da fare, dobbiamo cambiare marcia».