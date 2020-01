Kobe Bryant è morto in un incidente d’elicottero

Secondo quanto riportato da TMZ, Kobe Bryant ha perso la vita in un incidente aereo domenica mattina a Calabasas. Il leggendario cestita era in compagnia di altre tre persone, anche loro decedute.

Una notizia terribile per tutto il mondo dello sport e anche per il Milan. Kobe infatti era una grandissimo tifoso rossonero. Qualche anno fa venne in visita a Milanello per incontrare la squadra. Fece alcune foto con la maglia rossonera e fu per lui un momento molto importante.

Soltanto una settimana fa, in un’intervista, disse: “Se mi tagliassero il braccio sinistro, sanguinerei rossonero“. Vera e propria leggenda del basket, dell’NBA e di Lakers, ha vinto cinque volte il titolo e una sfilza infinita di trofei individuali. Aveva soltanto 41 anni. Una tragedia.

Poco fa è arrivato anche il messaggio del Milan: “Non abbiamo parole per esprimere quanto siamo scioccati nel sentire la tragica scomparsa di uno dei più grandi sportivi di tutti i tempi e il tifoso rossonero, Kobe Bryant. Tutti i nostri pensieri sono con le famiglie delle persone colpite da questo tragico incidente. Ci mancherai per sempre, Kobe“.

We have no words to express how shocked we are to hear of the tragic passing of one of the greatest sportsmen of all time and Rossonero fan, Kobe Bryant. All our thoughts are with the families of those affected by this tragic accident. You will forever be missed, Kobe 🙏❤️🖤 pic.twitter.com/FOd365chEL

