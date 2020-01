Kucka: “Milan un sogno che avevo sin da bambino” 

Milan, tutto nel passato per Juraj Kucka. Attualmente al Parma, l’ex centrocampista rossonero ha ricordato i suoi anni col Diavolo definendolo un sogno di infanzia.

Juraj Kucka, dal biennio al Milan alla nuova vita a Parma. Passato nel frattempo in Turchia al Trabzonspor, il centrocampista classe 87 ha trovato la sua nuova dimensione in Emilia Romagna. Me il rossonero gli è rimasto ancora nel cuore, come svelato quest’oggi a La Gazzetta dello Sport.

Nel corso di un’intervista al quotidiano, il 32enne ha parlato così del Diavolo: “Un sogno che sono riuscito a raggiungere: me l’ero immaginato sin da bambino. Parma, invece, è una realtà più piccola, ma più a misura d’uomo: gente tranquilla, poca confusione. Mi piace molto. I tifosi sono meravigliosi e ci danno sempre una mano. E in più, calcisticamente parlando, questa è una piazza storica. Sto bene qui”.

In rossonero dal 2015 al 2017, fu acquistato per 3 milioni di euro dopo 4 stagioni importanti col Genoa. Era la stagione con Sinisa Mihajlovic in panchina, al quale subentrò poi Christian Brocchi prima dell’arrivo definitivo di Vincenzo Montella. Kucka vanta in rossonero 67 presenze, 5 goal e la Supercoppa italiana vinta contro la Juventus. Ovvero l’ultimo titolo del Milan.

