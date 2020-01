Milan, contatti per Florentino Luìs: la richiesta del Benfica

Milan e Benfica dialogano per il trasferimento di Florentino Luìs a Milanello. Possibile un’operazione in prestito, ma la cifra del riscatto va concordata.

Il Milan in questa sessione invernale del calciomercato sta cercando di migliorare una squadra con delle lacune. A centrocampo, ad esempio, serve un partner adatto per sorreggere bene il reparto assieme ad Ismael Bennacer.

Finora il rendimento di Franck Kessie e Rade Krunic non ha impressionato, pertanto la società sta provando a prendere un rinforzo in mediana. Non è facile, anche perché per avere maggiore margine di manovra sul mercato in entrata servono delle cessioni. Altrimenti, Paolo Maldini e Zvonimir Boban possono proporre solamente operazioni con la formula del prestito e non tutti i club accettano tale condizione per cedere giocatori di valore.

Calciomercato Milan, il Benfica spara alto per Florentino Luìs

Un nome accostato al Milan da diverse settimane è quello di Florentino Luìs. Il talento classe 1999 milita nel Benfica, dove però ha perso il posto da titolare nonostante gli venga riconosciuto un grande potenziale. In Portogallo era stato persino paragonato a Paul Pogba.

Oggi il quotidiano Tuttosport scrive che il club di Lisbona è disposto a cederlo anche con la formula del prestito per 18 mesi. Ma la cifra del riscatto dovrà essere alta, di 40-50 milioni di euro. Questa è l’idea di Manuel Rui Costa, direttore sportivo del Benfica, che vuole cautelarsi nel caso in cui Florentino Luìs dovesse esplodere con la maglia rossonera.

Il Milan sta riflettendo e probabilmente cercherà di abbassare più possibile la cifra per acquistare a titolo definitivo il centrocampista 20enne. Difficile che la dirigenza accetti di fissare il riscatto a 40-50 milioni per un giocatore che attualmente fa panchina a Lisbona. Quella del Benfica è spesso una bottega cara, però il Diavolo farà l’operazione solo a determinate condizioni economiche. Intanto i contatti tra le parti proseguono e nelle prossime ore potrebbero esserci novità.

