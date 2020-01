Gazzetta – Suso verso Siviglia: formula e cifre dell’operazione

Il Milan e il Siviglia sono in trattativa per il trasferimento di Jesus Suso in Spagna. L’operazione dovrebbe concludersi nelle prossime ore di calciomercato.

Jesus Suso sembra sempre più vicino a lasciare il Milan. C’è una trattativa in corso con il Siviglia per il suo ritorno in Spagna.

Monchi, direttore sportivo del club andaluso, ha avviato intensi contatti per riportare il giocatore nella Liga. Oggi La Gazzetta dello Sport conferma che il trasferimento si dovrebbe concretizzare nelle prossime ore. C’è la volontà delle parti di chiudere positivamente questa operazione di calciomercato.

La formula sarà quella del prestito per 18 mesi con diritto di riscatto che diventerà obbligo al verificarsi di determinate condizioni. La cifra dovrebbe essere compresa tra i 20 e i 25 milioni di euro, dato che il valore di Suso si è praticamente dimezzato rispetto all’ultimo mercato estivo quando il Milan chiedeva i 40 milioni della clausola rescissoria per cederlo.

Il Siviglia vuole accelerare e concludere la trattativa al più presto, così da consegnare un nuovo rinforzo a mister Julen Lopetegui. Il ritorno in Spagna può fare bene all’attuale numero 8 rossonero, la cui avventura a Milano è ormai terminata. Il rapporto con l’ambiente è rotto e la soluzione migliore per lui è trasferirsi altrove. Tornare in patria può aiutarlo a fargli ritrovare serenità e buone prestazioni.

Milan-Torino: torna Musacchio, spazio a Piatek-Rebic