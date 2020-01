Milan-Torino: torna Musacchio, spazio a Piatek-Rebic 

Milan-Torino: le possibili novità di formazione. Doveroso turnover per Stefano Pioli: in difesa torna Musacchio, in attacco spazio al tandem Piatek-Rebic.

Milan-Torino, altro snodo stagionale importante per i rossoneri. In palio c’è la semifinale di Coppa Italia, e a San Siro arrivano i granata reduci dal tremendo 0-7 interno contro l’Atalanta.

Come riferisce il Corriere dello Sport oggi in edicola, Stefano Pioli dovrà fare ancora a meno degli infortunati Lucas Biglia, Davide Calabria e Léo Duarte. Mateo Musacchio invece, recuperato ma in panchina a Brescia poiché aveva un solo allenamento alle spalle, è pronto per tornare al centro della difesa accanto ad Alessio Romagnoli.

A centrocampo la certezza è Ismael Bennacer: squalificato per gara di venerdì contro il Verona, l’algerino guiderà la mediana domani sera. E a proposito di cartellino: occhio alle diffide di Andrea Conti e Samuel Castillejo per il trofeo nazionale.

In attacco è pronto un nuovo collaudo per la coppia composta da Krzysztof Piatek e Ante Rebic. Dovrebbe rifiatare dunque Zlatan Ibrahimovic domani sera, così come anche Rafael Leão. Con un’altra importante gara interna contro il Verona pochi giorni dopo, il tecnico è chiamato a dosare le energie. Inevitabile turnover in casa Diavolo.

