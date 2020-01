Milan, Rodriguez al Fenerbahce: trattativa in fase di stallo

Deve ancora completamente sbloccarsi l’operazione che dovrebbe portare Ricardo Rodriguez dal Milan al Fenerbahce. Si attendono novità dalla Turchia adesso.

Qualche giorno fa sembrava che la cessione di Ricardo Rodriguez si fosse sbloccata, ma così non è poi stato. Nonostante l’ok della Federcalcio della Turchia, il Fenerbahce non ha chiuso l’operazione.

Oggi il quotidiano Tuttosport scrive che il Milan non ha ancora ricevuto l’offerta formale fa parte del club di Istanbul. Da giorni si parla di un’intesa verbale sulla base di un prestito con obbligo di riscatto a circa 6 milioni di euro, ma adesso si attendono le mosse del Fenerbahce per concludere l’affare.

Questa telenovela sta andando avanti da troppo tempo. I problemi finanziari della società turca avevano fermato la trattativa e l’ok della Federazione sembrava aver messo tutto in discesa. Invece i negoziati devono ancora terminare formalmente. Rodriguez ha espresso il desiderio di trasferirsi a Istanbul, ma se non arrivano i segnali necessari non è escluso che si possa riaprire la pista PSV Eindhoven o che possano emergerne di nuove.

Se Rodriguez dovesse partire, probabilmente il Milan andrebbe su Antonee Robinson del Wigan. Il terzino sinistro statunitense piace alla dirigenza rossonera, che sta monitorando pure il 17enne scozzese Aaron Hickey dell’Heart of Midlothian. Serve un vice di Theo Hernandez in caso di cessione del terzino sinistro ex Wolfsburg.

