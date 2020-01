Piatek, possibile scambio Milan-Tottenham. Tre nomi sul tavolo

Il Tottenham potrebbe proporre uno scambio di giocatori per arrivare a Krzysztof Piatek, attaccante gradito a José Mourinho. Ipotesi Erik Lamela in rossonero.

Krzysztof Piatek è tra i giocatori che possono lasciare il Milan entro la fine di questa sessione invernale del calciomercato. Il centravanti polacco è scontento di essere una riserva e preferirebbe partire.

Come riferito dal padre del calciatore, il club rossonero è disposto a cederlo solamente a titolo definitivo e per una cifra simile a quella spesa un anno fa per acquistarlo dal Genoa. Dunque, i potenziali acquirenti devono avvicinarsi il più possibile ai 35 milioni di euro investiti nel gennaio 2019 dal Diavolo.

Calciomercato Milan, il Tottenham offre Lamela per avere Piatek?

Una delle squadre interessate a Piatek è il Tottenham, che deve fare i conti con l’infortunio capitato ad Harry Kane. Adesso José Mourinho ha bisogno di un sostituto in attacco e il polacco rappresenta una delle opzioni più gradite allo Special One.

Oggi il giornalista sportivo Nicolò Schira riferisce che il Tottenham sta effettivamente parlando con il Milan di Piatek. L’intermediario della trattativa è Frank Trimboli. Gli Spurs non vogliono spendere 30 milioni e preferiscono lavorare ad uno scambio. I nomi sul tavolo sono quelli di Juan Foyth, Victor Wanyama ed Erik Lamela.

Un difensore centrale, un centrocampista e un esterno destro offensivo: tre giocatori che occupano ruoli nei quali il club rossonero sta cercando di rinforzarsi. Sicuramente Lamela è il profilo che maggiormente può affascinare, dato che l’argentino ex Roma possiede grandi doti tecniche. Ha 27 anni e potrebbe rappresentare un ottimo colpo per il Milan.

