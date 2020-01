Milan, nuovo ingresso in società. L’annuncio su Twitter

Presto un nuovo ingresso in società per il Milan. Alex Rasmussen, direttore commerciale del Copenaghen, sul suo profilo Twitter ha ufficializzato l’arrivo in rossonero. Che sarà definitivo dal 1° aprile 2020.

Ecco, di seguito, il post del nuovo dirigente del Diavolo: “Oggi annuncio che mi unirò al Milan il 1° aprile, dopo più di sei anni fantastici all’FC Copenhagen. Un enorme grazie alla mia famiglia per avermi supportato in questa grande avventura ma ora sono concentrato per dare il massimo al club prima di partire“.

Today it was announced that I will be joining @acmilan on April 1st, after more than six amazing years af F.C. Copenhagen. A huge thank you to my family for supporting me in this great adventure❤️ but for now I need to do my outmost for a very special Club before I leave! pic.twitter.com/J0Jh1nzEW1

— Alex Rasmussen (@alexrasmussen79) January 27, 2020