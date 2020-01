Tuttosport – Milan-Torino, Bonaventura scalza Calhanoglu

In vista di Milan-Torino di Coppa Italia, Giacomo Bonaventura potrebbe tornare titolare nel ruolo di esterno sinistro a centrocampo.

Cambierà qualcosa nella formazione titolare del Milan di martedì sera, quando i rossoneri affronteranno il Torino nei quarti di finale di Coppa Italia.

Giacomo Bonaventura per esempio potrebbe tornare di nuovo titolare. Il centrocampista del Milan, secondo quanto scrive Tuttosport, è in pole per il ruolo di esterno mancino di centrocampo, all’interno del 4-4-2 ormai standard scelto da Stefano Pioli.

A fargli spazio dovrebbe essere Hakan Calhanoglu. Il calciatore turco è stato tra i meno brillanti in campo venerdì sera nel match di campionato contro il Brescia. Per questo motivo Pioli potrebbe lasciarlo fuori in coppa, con l’intento di provare nuove soluzioni.

Il numero 5 Bonaventura dunque dovrebbe ritrovare spazio dall’inizio. Jack, come viene soprannominato a Milanello, ha già giocato da titolare in Milan-Spal, finora primo e unico impegno nella Coppa Italia 2019-2020 disputato dai rossoneri.

Un ballottaggio, quello tra Bonaventura e Calhanoglu, che sembra poter diventare una sorta di grande classico nelle vigilie dei match ufficiali del Milan. Pur con caratteristiche diverse, i due centrocampisti sono considerati gli elementi ideali per ricoprire il ruolo di esterno mancino. A meno che Pioli non punti su calciatori più offensivi, come ad esempio Rebic o Rafael Leao.

Sky – Milan-Siviglia, affare Suso: distanza su formula e prezzo