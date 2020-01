Sky – Milan-Siviglia, affare Suso: distanza su formula e prezzo

Jesus Suso potrebbe presto diventare un giocatore del Siviglia, che però deve ancora raggiungere l’accordo con il Milan per il prestito. Si attendono news.

Milan e Siviglia sono in trattativa per il trasferimento di Jesus Suso. L’esterno offensivo rossonero vuole andarsene, visto che ha perso il posto in squadra ed ha rotto con i tifosi.

Se oggi in mattinata La Gazzetta dello Sport dava l’operazione vicina alla conclusione, invece Sky Sport dipinge uno scenario differente. Infatti, il club rossonero ha chiesto un prestito con obbligo di riscatto a 28-30 milioni di euro, mentre il direttore sportivo andaluso Monchi propone un prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo solo a determinate condizioni e prezzo fissato a 20 milioni.

Milan e Siviglia devono ancora negoziare per raggiungere un accordo. Entrambe le società vogliono trovare un punto di incontro per favorire il trasferimento di Suso. Il giocatore è scontento in rossonero e un ritorno in Spagna può fargli bene. Stefano Pioli gli sta preferendo Samuel Castillejo e pertanto lui vuole cambiare aria. Senza dimenticare che i tifosi lo hanno preso di mira da tempo, dunque l’ambiente non è dei migliori.

Nelle prossime ore possono esserci sviluppi su questa importante trattativa. Il Milan con la cessione di Suso andrebbe alla caccia di un nuovo esterno offensivo destro. Il Siviglia conta di riuscire a concludere l’affare entro un paio di giorni.

