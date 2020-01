Paquetá-Bernardeschi, il Milan ci prova: sondaggio con la Juventus 

Scambio Lucas Paquetá-Federico Bernardeschi: come riferisce Tuttosport oggi in edicola, la Juventus ci starebbe provando davvero. Ecco cosa filtra al di là delle smentite ufficiali.

Lucas Paquetá e Federico Bernardeschi: come riferisce Tuttosport oggi in edicola, non c’è ancora nessuna trattativa concreta ma è reale la tentazione last minute. In particolare lo è dal parte del Milan, col club rossonero che starebbe seriamente provando a impostare la trattativa.

L’incastro, ovviamente, non è né semplice e né scontato. Ma come riferisce il quotidiano, la società rossonera ci starebbe provando davvero. Tanto che risulta sondando concreto in merito alla possibilità di uno scambio last minute tra i due giocartori.

Milan, tentativo per lo scambio Paquetá-Bernardeschi

l problema è che di tempo ce n’è poco, in quanto venerdì c’è il gong finale, e le situazioni dei diretti interessati sono differenti. Mentre infatti il Diavolo deve liberarsi necessariamente e ormai urgentemente del brasiliano, la Vecchia Signora non avrebbe la medesima fretta con l’esterno ex Fiorentina.

Ma è altrettanto vero che la società piemontese non rifiuta mai la possibilità di cogliere un’eventuale opportunità, così – assicura il giornale – delle piccole valutazioni in corso anche alla Continassa ci sarebbero. Un po’ come già accaduto con Ivan Rakitic e la possibilità di incrocio col Barcellona.

Il che non significa che si farà – anzi -, ma quanto meno si valuta la situazione. Il Milan nel frattempo ci spera. Perché scambiare il 22enne verdeoro per Bernardeschi sarebbe la miglior via d’uscita, forse l’unica a quattro giorni dalla fine.

E’ giusto però sottolineare che la Juventus appare meno calda ed entusiasta, almeno ufficialmente considerando le parole di ieri di Fabio Paratici: “E’ normale che sia appetito da altri club, però in questo caso non c’è nessuna trattativa in corso né con il Barcellona né con il Milan. Quindi assolutamente andiamo avanti con questa rosa”.

Donnarumma, rinnovo complicato: vale 70 milioni. Quattro big sullo sfondo