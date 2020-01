Dal Portogallo: niente Milan, il Benfica non vende Florentino Luìs

Florentino Luìs non dovrebbe diventare un nuovo centrocampista del Milan. In Portogallo scrivono che il Benfica ha deciso di non venderlo in questo mercato.

Il Milan per il centrocampo ha messo nel mirino Florentino Luìs, 20enne in forza al Benfica. Un talento molto interessante che in Portogallo era stato paragonato persino a Paul Pogba.

Il club rossonero ha avviato contatti concreti per sondare la possibilità di assicurarsi il giocatore. Nei giorni scorsi ha avuto anche un incontro con il suo agente Bruno Carvalho Santos per discuterne. L’idea era quella di impostare la trattativa sulla base di un prestito di 18 mesi con diritto di riscatto. Il Milan ci ha provato, ma sulle cifre c’è stata distanza con la società di Lisbona.

Calciomercato Milan, Florentino Luìs rimane al Benfica?

Inoltre, da quanto filtra dal Portogallo in queste ore, il Benfica ha deciso di tenersi Florentino Luìs. È rr.sapo.pt ha spiegare che il presidente Luís Filipe Vieira e l’allenatore Bruno Lage concordano sulla permanenza del centrocampista classe 1999. Nonostante l’arrivo in mediana di Julian Weigl dal Borussia Dortmund, c’è ancora voglia di puntare su di lui.

Nonostante le richieste del Milan e di altre squadre europee, il talento portoghese non dovrebbe muoversi. Va detto che il Benfica lo valuta oltre 40 milioni di euro anche se ha perso il posto da titolare. La sua ultima presenza in campionato risale al 9 novembre, poi ha giocato solamente nella coppa nazionale. Il prezzo fissato per il cartellino è sicuramente spropositato.

Alla squadra di Stefano Pioli un rinforzo in mediana farebbe certamente comodo e le caratteristiche di Florentino Luìs sembrano ideali per affiancare Ismael Bennacer. Tuttavia, il Milan deve stare attento al bilancio e dunque gli investimenti dipendono dalle cessioni. Finora la dirigenza non è ancora riuscita a fare delle vendite onerose.

