Mercato Milan, dall’Argentina: offerta per Zaracho, le cifre

In Argentina rimbalza la voce di un’offerta del Milan per Matias Zaracho, centrocampista del Racing

Siamo agli sgoccioli di questa campagna acquisti di gennaio. Il Milan deve risolvere le uscite prima di poter operare in entrata. Nemmeno oggi si sono sbloccate quelle di Suso e Piatek, in trattativa con Siviglia e Tottenham.

Il primo è stato ancora escluso da Stefano Pioli dall’undici titolare di questa sera contro il Torino. L’altro, invece, giocherà insieme ad Ante Rebic in attacco. Intanto Paolo Maldini e Zvonimir Boban pensano anche ad eventuali acquisti dell’ultim’ora. Piace e non poco Matías Zaracho, centrocampista del Racing. Secondo quanto riportato da Julian Mazzara, giornalista argentino, ci sarebbe già stata un’offerta da parte del Milan.

Milan, offerta al Racing per Zaracho

Come riportato su Twitter, Paolo Maldini avrebbe incontrato l’agente di Zaracho, Augustin Jimenez, che ha fatto visita a Casa Milan la scorsa settimana. In quell’occasione i rossoneri avrebbero fatto la loro offerta al Racing per acquistare il giocatore: 15 milioni più bonus. Zaracho ha una clausola rescissoria da 22 milioni. Non c’è quindi troppa distanza fra domanda e offerta; dipende dalla volontà del giocatore e dalle intenzioni della società argentina.

Classe 1998, Matias Zaracho è un giocatore davvero molto interessante. Un centrocampista di grandi qualità, una mezzala di talento che potrebbe ben inserirsi all’interno del 4-4-2 rossonero. Come spiegato dal collega argentino, il Milan starebbe lavorando per acquistarlo subito e non a giugno. Una notizia importante che conferma la forte volontà dei rossoneri di andare fino in fondo.

Per quanto riguarda il centrocampo, il Milan è anche sulle tracce di Florentino Luis del Benfica. Affare difficilissimo: i rossoneri lo vogliono in prestito con diritto di riscatto, ma le cifre imposte dai portoghesi sono altissime. Tra l’altro oggi si è detto di un Benfica poco propenso all’uscita di uno dei talenti più interessanti della loro rosa. Un nuovo caso Joao Felix potrebbe verificarsi nei prossimi mesi.