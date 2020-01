Diretta Milan-Torino LIVE, risultato e cronaca in tempo reale

La diretta live testuale di Milan-Torino, il quarto di finale di Coppa Italia in programma questa sera a San Siro

20:00 – Il racconto di Milan-Torino inizierà alle ore 20:00. Qui tutti gli aggiornamenti minuto per minuto sulla partita di questa sera a San Siro.

Benvenuti alla diretta in tempo reale di Milan–Torino, quarto di finale di Coppa Italia. I rossoneri, reduci dalla bella vittoria contro il Brescia, sognano di infilare il quinto successo di fila. Il Torino vive un momento molto complicato a causa dei sette gol presi dall’Atalanta sabato sera. Walter Mazzarri rischia il posto ed è costretto già da stasera a fare risultato. Sarà sicuramente una partita interessante e ricca di spunti.

MILAN TORINO IN STREAMING: CLICCA QUI PER IL LINK

Le formazioni ufficiali di Milan-Torino

Stefano Pioli ha deciso di fare un po’ di turnover soprattutto a centrocampo e in attacco. In mezzo al campo c’è Rade Krunic invece a Ismael Bennacer, riposa Franck Kessie. A sinistra spazio a Giacomo Bonaventura, poco brillante nelle ultime uscite. In attacco Ante Rebic titolare insieme a Krzysztof Piatek come contro la SPAL.

Nessuna sorpresa in casa Torino per quanto riguarda la formazione di Mazzarri. Gioca Lukic con Rincon, c’è Bremer in difesa e Ola Aina esterno a sinistra. In avanti Belotti supportato da Verdi e Berenguer.

Milan (4-4-2): G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Krunic, Bennacer, Bonaventura; Rebic, Piatek. A disposizione: Begovic, A.Donnarumma, Gabbia, Calabria, Kessie, Paquetá, Suso, Calhanoglu, Piatek, Ibrahimovic. Allenatore: Stefano Pioli

Torino (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Lukic, Rincon, Aina; Berenguer, Verdi; Belotti. A disposizione: Ujkani, Rosati, Lyanco, Singo, Millico, Djidji, Adopo, Laxalt. Allenatore: Walter Mazzarri.