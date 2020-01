Dove vedere Milan-Torino, quarto di finale di Coppa Italia, in diretta tv e streaming

Il Milan torna subito in campo. Dopo la bella vittoria contro il Brescia, la squadra di Stefano Pioli è concentrata adesso sulla Coppa Italia. A San Siro arriva il Torino, colpito dai sette gol dell’Atalanta sabato sera. Una sconfitta difficile da digerire. E i rossoneri ne sanno qualcosa.

Oggi, martedì 28 gennaio 2020, è in programma alle 20:45 il quarto di Coppa Italia. Il Milan sfida il Torino e cerca il quinto successo di fila. Il Diavolo conta molto su questa competizione e vuole arrivare fino in fondo. Già da stasera però non sarà facile: i granata, nonostante il momento negativo, restano una squadra sempre difficile da affrontare. Ecco di seguito tutte le informazioni su dove vedere la partita di questa sera.

MORTE KOBE BRYANT, MINUTO DI SILENZIO IN MILAN-TORINO

Milan-Torino in streaming e diretta tv

La Coppa Italia è un’esclusiva della RAI, la partita di questa sera sarà trasmessa da Rai 1 con il collegamento a partire dalle 20:30 con un breve pre-gara prima del fischio d’inizio. Per quanto riguarda invece lo streaming, sarà possibile vedere Milan–Torino tramite l’applicazione RaiPlay, scaricabile gratuitamente su tutti gli store: da lì sarà possibile assistere al match sui vostri dispositivi mobile, quindi smartphone, tablet o PC. Insomma, non ci sono scuse per perdere questo importante evento per la stagione dei rossoneri.

Diretta radio e testuale

Milan-Torino sarà trasmessa anche in radio sulle frequenze di Radio Rai 1. Infine c’è anche l’opzione della diretta testuale, che MilanLive.it vi fornirà come sempre in tempo reale con aggiornamenti minuto per minuto. Sarà possibile seguire la gara con noi anche sui social, Twitter e Facebook.

Le probabili formazioni

Pioli potrebbe fare un po’ di turnover questa sera. In difesa, dopo due partite di assenza, dovrebbe rivedersi Mateo Musacchio al fianco dell’instancabile Alessio Romagnoli. Straordinari per Theo Hernandez, Castillejo e Bennacer. Calhanoglu in panchina, favorito Bonaventura. In attacco Ibrahimovic riposa: gioca Ante Rebic, l’uomo chiave dell’ultimo periodo, e Krzysztof Piatek, autore di un gol agli ottavi contro la SPAL.

Pochi cambi invece per Walter Mazzarri che mette in campo il miglior Torino. Simone Verdi e Berenguer agiranno alle spalle di Andrea Belotti nel consueto 3-4-2-1. In difesa terzetto con Izzo, N’Koulou e Bremer.

Milan (4-4-2): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Krunic, Bennacer, Bonaventura; Rebic, Piatek.

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkolou, Bremer; De Silvestri, Rincon, Lukic, Aina; Verdi, Berenguer; Belotti