Milan-Florentino, il club tenta un ‘Leão-bis’: le condizioni 

Milan, Florentino Luís il grande obiettivo per il centrocampo in questo rush finale. Giovane, talentuoso e portoghese: la trattativa ricorda quella per Rafael Leão.

Un ‘Leão bis’, il Milan ci riprova. Come infatti riferisce La Gazzetta dello Sport, ha più o meno la stessa impostazione la trattativa che vorrebbe Florentino Luís in rossonero.Ruoli e caratteristiche differenti, ovviamente, ma dinamiche simili.

Le trattative, infatti, si somigliano: anche Florentino è giovane, portoghese con origini angolane e ha già avuto modo di dimostrare grandi qualità. Centrocampista abile nel recupero e in impostazione, nella scorsa stagione ha giocato 11 volte col Benfica laureatosi poi campione nazionale.

Milan-Florentino: le condizioni per l’affare

Poi qualcosa è cambiato. Le scelte del tecnico Bruno Lage sono improvvisamente cambiate, col giocatore che da titolare rivelazione è finito addirittura fuori dai convocati. Così ecco che ora può esserci un’ottima soluzione per risolvere il malinteso: il mercato.

Ma così come il Lilla, anche il Benfica è una società che si fa pagare caro i propri gioielli. E i 35 necessari per Rafael Leão potrebbero non bastare per il classe 99. Il club lusitano dà infatti una valutazione altissima del giocatore: 50 milioni di euro. Motivo per cui il Diavolo si è avvicinato solo con la richiesta di prestito, per poi trasformare l’acquisto solo in secondo momento.

Ma ci sono anche altre incognite da considerare. Perché le aquile, nel frattempo, hanno appena speso 20 milioni per Julian Weigl dal Borussia Dortmund a cui saranno affidate le chiavi della mediana. Il rischio, quindi, è quello di trattenere uno scontento Florentino e di abbassarne così la valutazione in proiezione estiva. Ecco perché – si legge sul quotidiano – può succedere di tutto in questi quattro giorni. Il Milan è vigile e pronto a cogliere un’eventuale opportunità.

