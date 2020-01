Milan-Torino, l’omaggio di San Siro a Kobe Bryant | VIDEO

Le immagini dell’omaggio di San Siro per Kobe Bryant prima del fischio d’inizio di Milan-Torino

Milan–Torino è una partita dal sapore molto particolare. I rossoneri sono in campo con il lutto al braccio per onorare il ricordo di Kobe Bryant, scomparso tragicamente domenica scorsa in seguito ad un incidente d’elicottero insieme a sua figlia e ad altre sette persone.

La leggenda del Basket era un grande tifoso del Diavolo. Per questo motivo la società aveva chiesto alla Lega di giocare la partita di questa sera col lutto al braccio e di osservare un minuto di silenzio. C’è stata un po’ di polemica in merito a questa richiesta. Alla fine il Milan ha optato per un omaggio ancor più bello.

Prima della partita, infatti, a San Siro è stato riprodotto un video in onore di Kobe e sulle note di “Who wants to live Forever” dei Queen. Un momento davvero molto toccante ed emozionante. Riviviamolo insieme grazie al video pubblicato su Twitter dal Milan.