Braune (Bild): “Piatek all’Hertha Berlino, trasferimento imminente”

Krzysztof Piatek vicino al passaggio dal Milan all’Hertha Berlino, che in queste ore sta chiudendo la trattativa. La notizia arriva dalla Germania.

Stando alle notizie provenienti dalla Germania, si sta per concretizzare il passaggio di Krzysztof Piatek dal Milan all’Hertha Berlino. La trattativa sarebbe ai dettagli finali.

A riferirlo è Marcel Braune, giornalista del quotidiano Bild, che su Twitter ha riferito dell’imminente trasferimento del giocatore in Bundesliga. Il centravanti rossonero sarebbe già atteso in Germania per sostenere le visite mediche e poi firmare il contratto. Le cifre dell’operazione sono quelle già riportate in precedenza da Sky Sport: 27 milioni di euro più bonus.

Rappresentanti dell’Hertha Berlino sono a Milano per chiudere questo affare. A Piatek un trasferimento in Bundesliga non sembra dispiacere, anche se nelle ore scorse non c’era ancora chiarezza sulla sua posizione. Il Milan è disposto a cederlo e il club tedesco offre un trasferimento a titolo definitivo, soluzione gradita.

Non rimane che attendere per capire se effettivamente il numero 9 rossonero lascerà Milanello per volare in Germania. In questo calciomercato invernale l’Hertha Berlino ha già investito 36 milioni per acquistare due centrocampisti: Lucas Tousart dal Lione e Santiago Ascacíbar dallo Stoccarda. La società sta investendo per migliorare una classifica che vede la squadra di Jurgen Klinsmann solamente 13esima.

