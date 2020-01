Pedullà: “La Fiorentina ha chiesto Paquetà al Milan”

La Fiorentina sembra intenzionata a fare un tentativo per Lucas Paquetà, centrocampista che può lasciare il Milan ma è valutato non meno di 30 milioni.

Mancano pochi giorni alla fine della sessione invernale del calciomercato ed è difficile dire quale sarà il futuro di Lucas Paquetà. In questo momento sembra più probabile una sua permanenza al Milan rispetto a una cessione.

Infatti, il club rossonero valuta il giocatore 30-35 milioni di euro e nessuna squadra si è fatta avanti facendo un’offerta simile. Considerando lo scarso rendimento di questa stagione e i dubbi sorti sul suo effettivo valore, le proposte giunte in via Aldo Rossi prevedono solamente prestiti con diritto di riscatto.

Si era parlato di un possibile trasferimento al PSG, da dove però non è giunta alcuna offerta concreta. Era pure emersa l’ipotesi di uno scambio con Federico Bernardeschi della Juventus, ma non sembra destinata a realizzarsi.

Poco fa Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia esperto di calciomercato, ha riferito che Paquetà è stato richiesto dalla Fiorentina. Non sono ancora noti i dettagli dell’eventuale proposta della dirigenza viola. Si attendono conferme e novità nelle prossime ore su questa pista.

Il Milan è disponibile a trattare la cessione di Paquetà, però bisogna vedere cosa la Fiorentina metterà sul tavolo. Difficile immaginarsi una proposta da 30 milioni. Più probabile una richiesta con la formula del prestito.

#Fiorentina, incontro in corso per chiudere #Amrabat (per luglio). Chiesto #Paquetà al #Milan. Per #Duncan balla un milione con il #Sassuolo: offerti 15 più 1. Alle 18 appuntamento con la #Spal per chiudere #Igor

— Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) January 29, 2020