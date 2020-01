Milan, Suso a Siviglia per visite mediche e firma – VIDEO

Inizia l’avventura di Jesus Suso al Siviglia. Il giocatore di proprietà del Milan è arrivato in Spagna per sottoporsi alle visite mediche e firmare il contratto.

Jesus Suso è atterrato a Siviglia, dove si appresta a svolgere le visite mediche e a firmare il nuovo contratto con il club andaluso. L’aereo partito da Milano è giunto a destinazione verso le 15, come riportato da Diario de Sevilla.

All’aeroporto di San Pablo è stato il direttore sportivo Monchi ad accogliere il giocatore, che si allenerà con la squadra a partire da venerdì. Infatti, domani i ragazzi di Julen Lopetegui saranno impegnati in Coppa del Re. Il mister spagnolo è felice di avere Suso come rinforzo, lo ha fortemente voluto ed è stato accontentato.

L’accordo tra il Milan e il Siviglia prevede un prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo in caso di qualificazione in Champions League della squadra andalusa. Il club rossonero incasserebbe circa 20 milioni di euro dalla cessione definitiva del 26enne esterno offensivo nato a Cadice.

Suso non poteva più rimanere al Milan, sia perché aveva perso il posto da titolare sia perché i tifosi ormai lo avevano preso di mira. Il suo rendimento è stato molto deludente e San Siro più volte lo ha fischiato. Anche sui social network non sono mancate le critiche nei suoi confronti. La soluzione ideale per tutte le parti era quella di separarsi.

