Sky – Milan, no al Napoli per Rodriguez: rispunta il PSV

Il Milan ha rifiutato l’offerta presentata dal Napoli per Ricardo Rodriguez, sul quale ora sembra essere tornato in corsa il PSV Eindhoven.

Sono ore molto calde per il futuro di Ricardo Rodriguez, uno dei giocatori in uscita dal Milan. Entro il 31 gennaio la sua cessione dovrebbe concretizzarsi, ma ancora non è vicina.

Secondo quanto rivelato da Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, è saltato il trasferimento al Napoli. Infatti, il club rossonero ha rifiutato l’offerta presentata dal direttore sportivo azzurro Cristiano Giuntoli. Su cifre e formula non è stato trovato un accordo.

A questo punto si riapre la pista PSV Eindhoven, che già nelle scorse settimane si era fatto avanti per Rodriguez. Poi il terzino svizzero aveva preferito il Fenerbahce, che però per problemi di bilancio non ha potuto finalizzare l’operazione. In seguito è emersa l’opzione Napoli, ora sfumata pare.

Il Milan per cedere l’ex calciatore del Wolfsburg chiede 6-7 milioni di euro. C’è anche l’apertura a trattare sulla base di un prestito, ma con obbligo di riscatto. Adesso si attendono novità dall’Olanda, dove il PSV Eindhoven sembra pronto a farsi nuovamente avanti per chiudere l’affare. Non è escluso che nelle prossime ore l’agente di Rodriguez si rechi a Casa Milan per un confronto con la dirigenza.

Sky – Hertha Berlino a Milano per Piatek: ecco l’offerta