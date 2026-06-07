Maignan-Juventus, ora c’è l’annuncio: nuovo ribaltone

Negli ultimi giorni il nome di Mike Maignan è stato accostato con insistenza alla Juventus, alla ricerca di possibili rinforzi tra i pali in vista della prossima stagione. Tuttavia, le indiscrezioni emerse nelle ultime ore sembrano raffreddare sensibilmente questa ipotesi.

A fare chiarezza è stato Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano. L’esperto di mercato ha spiegato che, nonostante i contatti avvenuti in passato tra la Juventus e l’entourage del portiere francese, oggi non esisterebbe alcuna trattativa tra i bianconeri e il capitano del Milan.

Moretto ha ricordato come l’interesse della Juventus fosse concreto nei mesi precedenti al rinnovo che sembrava vicino tra Maignan e il Milan. Successivamente, però, la situazione si è raffreddata e attualmente il club torinese starebbe seguendo altre piste per la porta.

Questo non significa che il futuro del francese sia completamente definito. Le riflessioni sul suo destino continuano, anche alla luce dei profondi cambiamenti che stanno interessando il Milan tra dirigenza e area tecnica. Tuttavia, almeno per il momento, la Juventus non rappresenterebbe una destinazione concreta.

I rumors continueranno probabilmente ad accompagnare l’estate di Maignan, ma le parole di Moretto sembrano allontanare uno degli scenari che aveva fatto maggiormente discutere i tifosi rossoneri nelle ultime settimane.