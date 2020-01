Sportmediaset – Milan-Roma, sfumata l’idea di scambio Piatek-Under

Era nata un’ipotesi di scambio tra Milan e Roma con Krzysztof Piatek e Cengiz Under coinvolti. Tuttavia, questo affare di calciomercato non avverrà.

In queste settimane non sono mancati dei contatti tra Milan e Roma per provare a impostare qualche trattativa, ma salvo sorprese non ci sarà alcuna operazione tra i due club.

Oggi Sportmediaset ha rivelato che c’è stata un’idea di scambio tra Krzysztof Piatek e Cengiz Under, però è sfumata. Se l’esterno offensivo turco sembra destinato a rimanere in maglia giallorossa, invece il centravanti polacco potrebbe cambiare aria entro la fine di questa finestra invernale del calciomercato.

È in corso una trattativa tra il Milan e l’Hertha Berlino, che ha offerto circa 27 milioni di euro più bonus per comprare Piatek. I due club sono in contatto per cercare di chiudere l’operazione. Da capire ancora se il giocatore sia disposto ad approdare nella squadra allenata da Jurgen Klinsmann, tredicesima in Bundesliga. Anche se va detto che la società sta investendo per migliorare l’organico e risalire.

In queste settimane anche il Tottenham ha fatto dei sondaggi per Piatek, proponendo sempre una formula del prestito: soluzione non gradita al Milan. Inoltre, gli Spurs adesso hanno virato su Olivier Giroud del Chelsea. L’esperto attaccante francese è nel mirino anche dell’Inter, dove Antonio Conte ha chiesto una nuova punta.

Sky – Calciomercato Milan, no al Napoli per Rodriguez: rispunta il PSV Eindhoven