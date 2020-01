Locatelli protagonista al Sassuolo: valutazione lievitata, ci pensa la Juventus

Manuel Locatelli è ormai una realtà del nostro calcio. Protagonista nel Sassuolo di De Zerbi, ora la sua valutazione economica è lievitata. E la Juventus ci sta già pensando.

Manuel Locatelli è uno dei figli del Milan. Arrivato in rossonero praticamente da bambino, ha fatto tutta la trafila fino ad arrivare alla prima squadra. Era il 2 ottobre del 2016, a soli 18 anni, quando segnò il primo gol nella massima serie. E che gol. Contro il Sassuolo.

Lo stesso Sassuolo che, due anni dopo, ha deciso di acquistarlo con un’operazione da 12 milioni complessivi. Al Milan per lui non c’era più spazio; in più la società rossonera aveva un forte bisogno di far cassa. La cessione di Locatelli registrò una bella plusvalenza per il club. Ad un anno e mezzo di distanza, dopo una stagione di ambientamento, il giocatore è diventato un elemento chiave del Sassuolo. Questo grazie anche a Roberto De Zerbi, che gli ha dato molta fiducia.

Protagonista assoluto quindi. E adesso la sua valutazione è chiaramente lievitata. Come scrive il Corriere dello Sport di oggi, i 12 milioni incassati dal Milan nell’estate del 2018 sono ben che superati. Oggi vale almeno 20-25 milioni. Ci starebbe pensando la Juventus, società da sempre molto attenta ai giovani italiani. Manuel ha 22 anni: non è più giovanissimo ma ha ancora una carriera intera davanti a sé.

