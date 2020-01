Milan, Calhanoglu esulta: “Non ci arrendiamo mai”

Il post su Instagram di Calhanoglu per festeggiare la vittoria di ieri sera sul Torino

Serata di gloria per il Milan che, a pochi minuti dal fischio finale, era con un piede e mezzo fuori dall’Europa League. Ci ha pensato Hakan Calhanoglu a sistemare le cose: prima con un gran destro da fuori, poi con un sinistro da posizione defilata

Per la prima volta da quando è in rossonero, il turco è riuscito finalmente a far vedere le sue doti balistiche, straordinarie ai tempi del Bayer Leverkusen. Ora Stefano Pioli e tutto San Siro sperano che possa confermarsi anche in campionato. Intanto su Instagram esulta con un post motivazione per tutta la squadra: “Sacrificio, lavoro e costanza. Non ci arrendiamo mai! Forza Milan!“.

In effetti il Milan ieri sera non ha mollato di un centimetro, anche grazie all’aiuto arrivato dalla panchina: Zlatan Ibrahimovic e, appunto, Calhanoglu. I due hanno segnato le tre reti che hanno fissato il risultato finale sul 4-2. Come detto, splendida doppietta per il centrocampista turco; lo svedese, invece, dopo aver sprecato una clamorosa occasione, ha chiuso la partita con un bel piattone su assist di Rafael Leao.