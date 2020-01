Milan Femminile-Pink Bari 6-3: super tripletta di Valentina Giacinti

Il Milan Femminile guidato da Maurizio Ganz ha sconfitto il Pink Bari per 6-3 in campionato. Protagonista del successo rossonero Valentina Giacinti.

Oggi presso il centro sportivo Vismara si è giocata la partita tra Milan e Pink Bari valida per il recupero della nona giornata del campionato di Serie A femminile. Non sono mancate le emozioni in campo.

Il risultato finale premia le rossonere, che hanno vinto per 6-3. Già al primo minuto vantaggio con capitan Valentina Giacinti, che di sinistro insacca sull’assist di Berglind Björg Thorvaldsdottir. Al 17′ arriva il pareggio delle ospiti con Torres. Il primo tempo termina 1-1, ma nel secondo ci sono tantissimi gol.

Al 50′ ancora Giacinti va in rete dopo una bellissima azione personale conclusa con un bellissimo tiro a giro che fa finire il pallone all’incrocio. Tre minuti dopo arriva il 3-1 firmato da Nora Heroum, che sfrutta a dovere l’assist di Valentina. Poco dopo poker siglato da Refiloe Jane con una bella conclusione al volo da fuori area. Il Milan femminile dilaga al Vismara.

Al 77′ il Pink Bari accorcia le distanze con Carp, ma un minuto dopo le rossonere allungano nuovamente con Björg Thorvaldsdotti e all’82’ trovano pure la sesta rete con Giacinti. Tripletta del capitano del Milan oggi. All’88’ Manno fissa il risultato finale sul 6-3. La squadra di Maurizio Ganz è seconda in classifica con la Fiorentina. Domenica ci sarà il derby contro l’Inter.

