Milan-Torino, la moviola: Rebic da rosso, si salva anche Conti 

Milan-Torino 4-2, la moviola de La Gazzetta dello Sport: graziato Ante Rebic che meritava l’espulsione per la gomitata su Armando Izzo, svista anche su Andrea Conti già ammonito.

Milan-Torino 4-2, c’è anche Ante Rebic tra i migliori in campo nella quinta vittoria consecutiva del Diavolo. Ma la verità è che il croato è stato graziato ieri a San Siro. Come infatti evidenzia La Gazzetta dello Sport, l’attaccante andava espulso per la gomitata su Armando Izzo.

Il tutto succede al 36esimo del primo tempo: Samuel Castillejo va giù fermato da Sasa Lukic, e mentre l’arbitro Fabrizio Pasqua fischia e si dirige verso i due, la palla arriva al 26enne di Spalato che si libera dell’avversario con una forte gomitata sulla schiena del difensore.

L’arbitro nell’occasione era dunque voltato, il fallo gli è riportato e il direttore di gara risolve con un cartellino giallo per entrambi. Ma in realtà – evidenzia il quotidiano – Rebic era da rosso diretto per la violenza del gesto. Un errore che andava corretto al Var da Luca Banti che sui falli violenti da rosso può intervenire.

Ci sono poi altre sviste: prima manca un’ammonizione a Krzysztof Piatek per un duro fallo su Nicolas Nkoulou al 62esimo, poi un altro su Andrea Conti già ammonito al 93esimo: sarebbe stato il secondo cartellino.

Milan-Torino 4-2, le pagelle della Gazzetta: super Calhanoglu, ottimo Castillejo