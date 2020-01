Milan-Torino 4-2, le pagelle della Gazzetta: super Calhanoglu, ottimo Castillejo

Milan-Torino 4-2: le pagelle de La Gazzetta dello Sport. Ovviamente è Hakan Calhanoglu il migliore in campo. Ma deludono in due per il quotidiano.

Milan-Torino 4-2, è ovviamente Hakan Calhanoglu il migliore in campo per La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Sono invece appena due i bocciati: Krzysztof Piatek e Rude Krunic.

Voto 6 per Gianluigi Donnarumma senza colpe in entrambe le occasioni. Sufficienza per Andrea Conti nonostante qualche remora e 6 anche per Simon Kjaer. 7 in pagella invece per il capitano Alessio Romagnoli che tiene a bada Andre Belotti, 6.5 per un Theo Hernandez meno arrembante del solito ma comunque incisivo nel primo tempo.

Voto 7 per Samuel Castillejo: sali-scendi continuo sulla fascia, buoni cross e giocava vincente sia nel 2-2 che nel 4-2. Voto 6 per Ismael Bennacer all’insegna di ordine e tocchi intelligenti. Meno bene, secondo la Gazzetta, Krunic: 5.5 per il bosniaco impreciso in fase offensiva. 6 per Giacomo Bonaventura: subito gol all’avvio, poi va in debito di fiato e sparisce nella ripresa.

Voto 7 per Ante Rebic lì davanti: salta l’uomo, crossa e calcia. A tratti incontenibile nel primo tempo. 4.5 invece per Piatek: ecco l’ennesimo flop che sa di bocciatura finale. 6.5 per un subentrante Zlatan Ibrahimovic che sigilla la qualificazione, 6.5 anche per Rafael Leão che si fa subito sentire appena entra in campo. Stesso voto, infine, pure per Frank Kessie che realizza il passaggio del 3-2 e per Stefano Pioli che realizza i cambi giusti.