Paquetà saluta Piatek su Instagram: “Amicizia oltre lingua e costumi”

Paquetà saluta Piatek sui social. Ecco il messaggio che il brasiliano ha dedicato all’amico

Lucas Paquetà e Krzysztof Piatek sono arrivati insieme al Milan nel gennaio del 2019. I due hanno legato subito, fin dal primo momento. Spesso hanno condiviso foto e video sui social ed è quello che ha fatto il brasiliano poco fa su Instagram per salutare l’amico.

Piatek infatti è partito questa sera per la Germania: raggiungerà Berlino e giocherà per l’Hertha. Affare da 27 milioni più bonus a titolo definitivo. “Amicizia oltre la lingua e i costumi“, ha scritto Paquetà nelle Storie con una foto ovviamente in compagnia di Piatek. Ecco qui il post pubblicato dal brasiliano per salutare l’amico.

Paquetà non ha aspettato l’ufficialità dell’operazione per salutare il compagno. Infatti Piatek è dell’Hertha ma deve prima sostenere le visite mediche e poi firmare. Di questi tempi, mai dire mai. Matteo Politano e Leonardo Spinazzola ne sanno qualcosa. In ogni caso l’affare è fatto e ora Paquetà si ritroverà senza più l’amico con cui ha condiviso tante emozioni lo scorso anno.

Oltre all’arrivo insieme a Milano, i due hanno trovato anche grande feeling sul campo. Paquetà ha fatto diversi assist a Piatek. Entrambi però hanno accusato la stessa parabola discendente: con Giampaolo e Pioli non sono riusciti a far vedere il loro talento. Il polacco è andato via, Paquetà invece dovrebbe restare. Mal volentieri, forse.