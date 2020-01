Suso-Siviglia, trattativa definita: ecco quanto incassa il Milan

Suso-Siviglia: è fatta. Il giocatore saluta il Milan dopo quattro anni e vola in Andalusia. Ecco quanto incasserà la società rossonera.

E’ definita e conclusa la trattativa la trattativa tra Milan e Siviglia per Suso. Lo assicura La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Così quattro anno dopo l’approdo, e per un totale di 153 presenze e 24 gol, le parti si stanno per salutare definitivamente.

20 milioni di euro, sarà questa la cifra incassata dalla società rossonera. L’operazione è basata sul prestito di 18 mesi con obbligo di riscatto in caso di qualificazione in Champions League degli spagnoli.

Milan-Suso, addio imminente

Giunto a parametro zero dal Liverpool, si tratterà di una totale plusvalenza per Elliott Management Corporation. Cash che ridarà ossigeno ai conti del club e che magari permetterà anche un forcing finale in questi ultimi giorni di mercato.

Si è trattato di un avvio ormai inevitabile tra le parti, perché non c’era più spazio per Suso nel nuovo 4-4-2 cucito ad hoc su Zlatan Ibrahimovic. Lo spagnolo, inoltre, ha deluso definitivamente: malgrado l’investitura importante da parte di Marco Giampaolo in estate, la quale ha alla fine bloccato una sua partenza, il 26enne non ha mai lasciato il segno. Né da trequartista nell’iniziale 4-3-1-2 e né nella sua classica mattonella del 4-3-3.

Completamente involuto, il giocatore è stato prima contestato dalla tifoseria e poi accantonato da Pioli col nuovo schieramento tattico. Da lì il giocatore, insoddisfatto dopo tre panchine consecutive, ha chiesto espressamente la cessione. Un’uscita che non è certa dispiaciuta alla società, la quale lo avrebbe sacrificato volentieri una sessione prima e lo avrebbe fatto di certo alla prossima per monetizzare da qualcuno.

Il Milan, riferisce il quotidiano, ora ha già alcuni nomi in mente per l’attacco. Due in particolare: Alexis Saelemaekers, classe 99 dell’Anderlecht, e seconda ipotesi Adnan Januzaj della Real Sociedad. Malgrado tutte le difficoltà del caso, non saranno scontate queste ultime ore di mercato in casa Milan.

