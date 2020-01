Milan, il retroscena: proposto Benkovic per la difesa

Il Milan poteva prendere un altro difensore centrale nella sessione di mercato di gennaio. Invece si è dovuto accontentare di altri nomi.

Negli studi di Sky Sport oggi è stato ospite il procuratore Mattia Buongiorno. Si tratta di un intermediario italiano che lavora spesso anche all’estero.

Buongiorno ha svelato, a proposito di calciomercato Milan, un retroscena che riguarda la difesa rossonera. Un nome che poteva interessare il club di via Aldo Rossi e che sarebbe stato un rinforzo low-cost per la sessione di riparazione.

Questa l’indiscrezione rivelata oggi: “Siamo stati a Casa Milan nei giorni scorsi per parlare di Benkovic. Era un’occasione, l’abbiamo proposto al Milan perché al Leicester non gioca. E sapevo che i rossoneri cercavano un difensore. Ma non se n’è fatto nulla, hanno preferito virare su un terzino piuttosto che su un altro centrale”.

Il riferimento è a Filip Benkovic, stopper croato del Leicester City, lo scorso anno messosi in mostra in prestito al Celtic Glasgow. Gli inglesi avrebbero potuto cedere il classe ’97 a titolo temporaneo al Milan, che in passato si era anche interessato a Benkovic.

Come detto dall’agente Buongiorno, il Milan ha fatto altre valutazioni. Sta spingendo per arrivare ad un terzino sinistro entro questa sera. Mentre a livello di centrali Stefano Pioli si sente coperto: oltre a Musacchio e Romagnoli è arrivato anche Kjaer dal Siviglia ed è stato trattenuto il giovane Gabbia, che gode della stima dell’ambiente rossonero.

