Sostituto Rodriguez: il Milan pensa al ritorno di Laxalt

Calciomercato Milan | I rossoneri pensano a Diego Laxalt come nuovo innesto. Un ritorno, quello del terzino, dopo il prestito al Torino.

L’ultimo tassello in casa Milan, prima della chiusura del mercato di gennaio, dovrebbe arrivare in difesa.

I rossoneri hanno bisogno di un terzino sinistro. Il motivo è noto: il Milan ha praticamente ceduto al PSV Eindhoven Ricardo Rodriguez e dunque si è liberato un posto in rosa assolutamente da colmare.

Stefano Pioli ha a disposizione il solo Theo Hernandez come terzino mancino di ruolo. L’ex Real Madrid è un titolare fisso, inamovibile, ma visti i tanti impegni previsti tra campionato e Coppa Italia, il Milan ha bisogno di un’alternativa valida.

Nelle ultime ore si era parlato di un possibile approdo dall’Uruguay del difensore esterno Matias Vina. L’operazione però si è arenata improvvisamente, visto il secco no della dirigenza del Nacional Montevideo.

L’alternativa potrebbe essere così un volto noto dalle parti di Milanello: si parla con frequenza di un ritorno di Diego Laxalt. L’esterno mancino classe ’93 è stato ceduto in estate al Torino in prestito. Ma visto che non rientra specificatamente nei piani dei granata, Laxalt può tornare al Milan in anticipo.

Una soluzione a zero euro, che di certo non fa esaltare i tifosi rossoneri. Ma che quanto meno colmerebbe un vuoto numerico nella rosa milanista. Laxalt tornerebbe con la voglia di ottenere fiducia e spazio dopo i 6 mesi negativi a Torino.

