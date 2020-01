Sky – Milan, salta l’operazione Matias Viña

Calciomercato Milan | Secondo Gianluca Di Marzio i rossoneri non acquisteranno Matias Viña. Difficilissima l’operazione con il Nacional.

Non sarà Matias Viña il prossimo rinforzo per la difesa del Milan. Una notizia lanciata ormai in modo quasi definitivo da Gianluca Di Marzio.

Il giornalista, esperto di calciomercato di Sky Sport, ha ammesso poco fa che la trattativa per portare Viña in rossonero si è praticamente arenata negli ultimi minuti.

Si era già parlato della forte concorrenza del Palmeiras, ma in realtà a far decadere questa operazione è stata la resistenza dei dirigenti del Nacional de Montevideo.

In particolare il presidente del club uruguayano ha respinto l’assalto del Milan. I rossoneri hanno messo sul piatto un prestito da 1,5 milioni più un riscatto futuro intorno ai 6 milioni di euro. Troppo poco secondo il Nacional, che considera Viña un patrimonio del club e dunque non cedibile con formule così particolari e parziali.

Il Milan, che secondo Alfredo Pedullà aveva persino prenotato un aereo dall’Ururguay, dovrà abbandonare la pista Viña. Resta in piedi l’opzione Palmeiras, con i brasiliani che hanno proposto 5,5 milioni di euro per il 60% del cartellino del terzino.

Mancano poche ore alla chiusura del calciomercato invernale. Vedremo se il Milan avrà tempo e forza per trovare un’alternativa nel ruolo di vice-Theo Hernandez.

