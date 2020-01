Verso Milan-Verona: Krunic in pole per sostitiuire Bennacer

In vista di Milan-Hellas Verona si vedrà un cambio forzato nel centrocampo rossonero, dovuto alla squalifica di Ismael Bennacer.

Oggi sarà l’ultimo giorno utile per pensare alle trattative di calciomercato. Poi si parlerà soltanto di questioni di campo e calcio giocato.

Il Milan sta risalendo la china: ha ottenuto la qualificazione alla semifinale di Coppa Italia e sta cominciando a vedere sempre più vicina la zona Europa in classifica.

Domenica sarà interessante il duello con l’Hellas Verona, ospite a San Siro alle ore 15 del 2 febbraio prossimo. I veneti sono la squadra rivelazione del campionato, visti anche i recenti risultati davvero preziosi e sopra le aspettative.

Secondo Peppe Di Stefano, inviato di Sky Sport, il Milan ha un solo dubbio di formazione in vista del suddetto match. Ovvero a centrocampo, dove mancherà Ismael Bennacer per squalifica.

Sarà comunque Rade Krunic il prescelto per sostituire l’ex Empoli in mezzo al campo, accanto a Franck Kessie nella linea mediana titolare. Una coppia inedita, visto che i due centrocampisti in questione hanno caratteristiche piuttosto simili.

Per ora è escluso l’esperimento di piazzare Hakan Calhanoglu in cabina di regia. Un’idea provata ad inizio stagione dall’ex allenatore Marco Giampaolo, che in Udinese-Milan schierò il turco davanti alla difesa, ottenendo però una prova poco brillante da parte del suo numero 10.

