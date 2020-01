Rodriguez in aeroporto: pronto a volare in direzione Eindhoven

Ricardo Rodriguez giocherà nel PSV Eindhoven. Poco fa il terzino del Milan è arrivato in aeroporto per prendere il volo che poi lo porterà in Olanda.

Ricardo Rodriguez stamattina prenderà il volo direzione Olanda per diventare un nuovo giocatore del PSV Eindhoven. Il giocatore è già in aeroporto a Milano, pronto per viaggiare.

Il Milan e il club olandese ieri hanno trovato l’accordo definitivo. Un’operazione da complessivi 6 milioni di euro tra prestito oneroso e obbligo di riscatto. Il terzino sinistro svizzero in precedenza era stato vicino prima al Fenerbahce e poi al Napoli. Adesso si prepara a giocare in una delle squadre storiche della Eredivisie.

Rodriguez diverse settimane addietro aveva manifestato la volontà di lasciare il Milan. Chiuso dal titolarissimo Theo Hernandez, l’ex Wolfsburg non aveva più spazio e ha deciso di cambiare aria. In estate c’è l’Europeo e intende giocare con continuità per disputarlo al meglio con la maglia della nazionale svizzera.

Il PSV Eindhoven può rappresentare la soluzione ideale alle sue esigenze. L’allenatore Ernest Faber ha bisogno di un nuovo terzino sinistro e con molta probabilità Rodriguez diventerà presto titolare. La squadra è quinta nella classifica del campionato e vuole avvicinarsi alla zona Champions League.

Il Milan nel corso della giornata odierna accelererà per prendere un sostituto dello svizzero. Serve un vice Theo Hernandez e la dirigenza è al lavoro per consegnarlo in tempi brevi a Stefano Pioli. C’è tempo fino a domani.

