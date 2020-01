Sky – Viña vuole il Milan: parlerà col presidente del Nacional

Matias Viña desidera fortemente vestire la maglia del Milan. Incontrerà il Nacional Montevideo per accelerare la buona riuscita del trasferimento in Italia.

Matias Viña è l’obiettivo primario del Milan per sostituire Ricardo Rodriguez sulla corsia sinistra difensiva. Il 22enne uruguayano è ritenuto l’ideale vice del titolare Theo Hernandez.

Secondo quanto emerso in queste ore, il club rossonero ha offerto un prestito oneroso da 1,5 milioni di euro con diritto di riscatto che diventa obbligo dopo 8 presenze. I milioni che poi servirebbero per l’acquisto definitivo del giocatore sarebbero 6,5. Un’operazione da complessivi 8 milioni, dunque.

Il Nacional Montevideo, proprietario del cartellino di Viña, non ha ancora deciso se accettare la proposta. Intanto Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, sul proprio profilo ufficiale Twitter scrive che il ragazzo spinge per il trasferimento al Milan e sta andando a dialogare con il presidente del club uruguayano per convincerlo a dire sì all’offerta giunta da Milano. Filtra ottimismo.

A breve dovrebbero arrivare novità riguardanti questa trattativa. Viña è anche nel mirino del Palmeiras, che ha presentato una proposta di acquisto a titolo definitivo al Nacional Montevideo. Comunque la volontà del calciatore di vestire la maglia rossonera può fare la differenza. Il Milan aspetta una risposta definitiva entro poche ore.