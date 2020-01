Mercato Milan, Pedullà: “Fiorentina, pronto l’assalto a Paquetà”

La Fiorentina non molla Paquetà, possibile ultimo assalto nelle prossime ore. Le ultimissime da Alfredo Pedullà

Fiorentina scatenata sul mercato in queste ultime ore. I viola stanno chiudendo per l’acquisto di Alfred Duncan dal Sassuolo ma vogliono un altro centrocampista. Oggi vi abbiamo già parlato dell’idea Lucas Paquetà. Che è difficile, ma Daniele Pradè non la molla.

Alfredo Pedullà, sul suo sito, ha spiegato che per la Fiorentina l’opzione Paquetà è un sogno. Si tratta però di un’operazione molto difficile, per di più a soli due giorni dalla fine del calciomercato. Pradè però proverà a fare di tutto per convincere il Milan e portare il giocatore a Firenze. Al momento non sappiamo se i rossoneri sono disposti o meno a lasciarlo andar via. Di fronte a offerte irrinunciabili non avrebbero detto no, ma dubitiamo che la Fiorentina possa fare offerte di un certo livello.

Probabile che la società viola chieda il giocatore con la formula del prestito con diritto o obbligo di riscatto. A quel punto i rossoneri potrebbero prendere in considerazione la cosa, ma dipende sempre dalle cifre. L’idea di cederlo in prestito secco in Italia non sarebbe così male: il Milan così darebbe al giocatore la possibilità di mettere minuti nelle gambe e magari ritrovare un po’ di fiducia. Ore di valutazione.

