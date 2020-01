Milan, per Rodriguez tentativo del Cagliari: il retroscena

Prima che Ricardo Rodriguez si trasferisse al PSV Eindhoven, il Cagliari aveva provato a prendere il terzino di proprietà del Milan. Emerge questo retroscena di calciomercato.

Ieri è stato ufficializzato il trasferimento di Ricardo Rodriguez dal Milan al PSV Eindhoven. Operazione con la formula del prestito che si è concretizzata abbastanza rapidamente, dopo che sono sfumate le piste Fenerbahce e Napoli.

Il terzino svizzero ha voluto fortemente lasciare Milanello per poter essere protagonista altrove. In rossonero era chiuso dal titolarissimo Theo Hernandez e non aveva spazio, pertanto la sua scelta di andarsene è comprensibile. Settimane fa il suo agente l’aveva resa nota alla dirigenza, anche perché il giocatore vuole essere pronto per l’Europeo 2020 e gli serve minutaggio.

Calciomercato Milan, il Cagliari voleva Rodriguez

Rodriguez al PSV Eindhoven può avere quello spazio che al Milan gli era ormai precluso dalla presenza di Theo Hernandez. La squadra olandese aveva bisogno di un terzino sinistro e lui probabilmente diventerà presto titolare. L’Olanda può essere il luogo giusto per rilanciarsi dopo tre stagioni in Italia con più bassi che alti.

Oggi il quotidiano La Repubblica svela un retroscena riguardante Rodriguez. Infatti, per lo svizzero c’è stata pure una possibilità di rimanere in Serie A: il Cagliari. La Juventus aveva chiesto al club sardo il rientro anticipato dal prestito di Luca Pellegrini e c’era la disponibilità a dare l’ok, a patto di trovare un sostituto. I rossoblu hanno fatto un tentativo per l’ex Wolfsburg, ma non è andato a buon fine.

Si spiegano così gli incontri avuti a Casa Milan tra la dirigenza rossonera e Marcello Carli, direttore sportivo del Cagliari. Si pensava che i dialoghi vertessero su altri giocatori, invece c’era Rodriguez tra gli argomenti di discussione.

Il 27enne di Zurigo da ieri ha iniziato la propria avventura in Olanda e probabilmente già nel weekend sarà convocato dal PSV Eindhoven, che domenica sfida l’Ajax ad Amsterdam. Una partita che rappresenta un classico nella Eredivisie olandese.

