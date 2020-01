Le ultimissime di calciomercato Milan in tempo reale. Tutti gli aggiornamenti minuto per minuto di quest’ultimo giorno di mercato

Seguiranno aggiornamenti

09.40 – Tuttosport oggi in edicola torna sul mancato approdo di Matia Vina in rossonero. Come svela il quotidiano, il Nacional ha ritenuto non idonea la proposta rossonera da un milione e mezzo per il prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 6.5. Da lì è poi seguito l’affondo per Antonee Robinson.

09.20 – Come riporta La Gazzetta dello Sport, il Milan è in ansia per Gianluigi Donnarumma. Il portiere sarà la priorità a mercato chiuso, ma è dura per un rinnovo dati tutti i vincoli economici e le pretese di Raiola. E con un contratto in scadenza nel 2021, il Diavolo è di fatto spalle al muro. Si va quindi verso un’inevitabile cessione estiva, per una cifra attorno ai 50 milioni di euro.

9:00 – Come scrive Tuttosport, la Fiorentina starebbe facendo sul serio per Lucas Paquetà. Il Milan sarebbe anche disposto a cederlo ma soltanto in prestito secco, ma i viola hanno già detto no. Rocco Commisso e i suoi hanno chiesto almeno un diritto di riscatto. Affare complicato perché in caso di addio del brasiliano il Diavolo dovrebbe prendere un sostituto. Ma c’è poco tempo a disposizione.

8.45 – C’è tanta curiosità su questi due nuovi giocatori. Se vuoi sapere di più su Saelemaekers, CLICCA QUI.

8:30 – Robinson e Saelemaekers dovrebbero essere a Milano già in mattinata per svolgere le visite mediche e firmare il contratto. Solita prassi, dunque. Il tempo stringe ma c’è tutta la giornata a disposizione per chiudere le trattative.

8.15 – Nella giornata di ieri il Milan ha ufficializzato altre due cessioni: Piatek all’Hertha Berlino, a titolo definitivo, e Ricardo Rodriguez al PSV Eindhoven, con la formula del prestito. I rossoneri non sostituiranno il polacco perché è già arrivato Zlatan Ibrahimovic. Per il vice-Theo Hernandez, invece, hanno scelto Robinson.

8:00 – Il Milan ha scelto i sostituti di Rodriguez e Suso: sono Antonee Robinson del Wigan e Alexis Saelemaekers dell’Anderlecht. Entrambi arrivano con la formula del prestito con diritto di riscatto, fissato a meno di dieci milioni. Due giocatori molto giovani e in pieno stile Elliott Management.

Calciomercato Milan, si chiude per Robinson e Saelemaekers

Siamo finalmente giunti al 31 gennaio, cioè l’ultimo giorno di calciomercato. In questo articolo vi forniremo tutti gli aggiornamenti sulle ultime notizie sul mercato del Milan in tempo reale. Sarà una giornata importante perché sono attesi in Italia gli ultimi due acquisti: Antonee Robinson e Alexis Saelemaekers. In mattinata saranno a Milano per le consuete visite mediche e le firme sul contratto. Difficilmente ci saranno altre sorprese ma nell’ultimo giorno di mercato tutto può succedere.

Ricordiamo che la sessione di gennaio si chiuderà oggi alle ore 20:00. Noi di MilanLive.it vi forniremo aggiornamenti fino al gong finale. Sul Milan ovviamente ma anche sulle notizie più importanti che riguardano la Serie A e non solo. I rossoneri sono stati molto attivi finora soprattutto in uscita: tantissime cessioni, fra cui quelle importanti di Suso al Siviglia e Piatek all’Hertha Berlino. Ibrahimovic il colpo più importante, ma non è ancora finita!