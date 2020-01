Milan-Robinson si blocca. Torna Laxalt

Calciomercato Milan | Diego Laxalt tornerà in rossonero. L’esterno del Torino non andrà alla Fiorentina, ma rientrerà alla base.

Ultim’ora non positiva per il Milan. Secondo Sky Sport sarebbero giunte complicazioni con il Wigan per il trasferimento di Antonee Robinson.

Il terzino statunitense è a Milano e sta per firmare il contratto con i rossoneri. Il tutto però si è bloccato per alcuni problemi tra le due società. Pare dipenda tutto dalle clausole per far scattare l’obbligo di riscatto in favore del Milan.

Per questo motivo Diego Laxalt tornerà in rossonero dopo soli 6 mesi di prestito al Torino. I due club hanno deciso di concludere anzitempo l’accordo trovato in estate. L’esterno mancino uruguayano è dunque vicino al rientro alla base.

Una notizia lanciata da Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato di Sky Sport.

In attesa di capire cosa succederà con Robinson dunque, il Milan dovrebbe cautelarsi con il rientro di Laxalt, che ha detto no al trasferimento alla Fiorentina proprio oggi pomeriggio.

Bisognerà capire se nelle ultimissime ore di calciomercato il Milan girerà Laxalt in prestito altrove.

Casa Milan, è arrivato Robinson: si attende solo l’ufficialità