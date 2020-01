Casa Milan, è arrivato Robinson: si attende solo l’ufficialità

Antonee Robinson, terzino sinistro del Wigan, ha terminato positivamente le visite mediche con il Milan. Mancano ora soltanto le firme.

Manca solo la firma, poi Antonee Robinson sarà ufficialmente un calciatore del Milan.

Il giovane terzino statunitense, sbarcato oggi dal Wigan Athletic a Milano, ha terminato poco fa tutto l’iter delle visite mediche di rito. Robinson ha svolto prima le visite alla clinica ‘La Madonnina’, poi si è recato in sede CONI per ottenere l’idoneità sportiva.

Il classe ’97 ora è a Casa Milan, dove sta per apporre le firme al contratto che lo legherà ai rossoneri per i prossimi anni. Una trattativa lampo quella dei dirigenti del Milan, che hanno convinto in poco tempo Robinson a trasferirsi.

