Milan-Verona, Pioli non cambia: Kjaer preferito a Musacchio

Non cambia la difesa rossonera in vista del match contro l’Hellas Verona di domenica pomeriggio. Simon Kjaer confermato titolare.

Difesa che vince non si cambia. In vista del prossimo match di campionato, il Milan di Stefano Pioli non dovrebbe fare rivoluzioni particolari.

Secondo le ultime indiscrezioni che arrivano da Milanello, il tecnico rossonero dovrebbe confermare Simon Kjaer al centro della sua difesa. L’ex Atalanta sta vivendo un momento positivo e dunque avrà ancora spazio nella formazione titolare.

Il danese sarà preferito a Mateo Musacchio. L’argentino è appena rientrato da alcuni problemi muscolari recenti. Ma nonostante ciò Pioli preferisce battere il ‘ferro quando è ancora caldo’, puntando sul periodo positivo di Kjaer.

Dunque sarà ancora Kjaer-Romagnoli la coppia di centrali che affronterà il sorprendente Hellas Verona di mister Juric. Non dovrebbero cambiare neanche i terzini: a destra Andrea Conti e a sinistra Theo Hernandez.

Si tratterà della terza presenza consecutiva in Serie A per Kjaer, che con la maglia del Milan ha già giocato contro l’Udinese e il Brescia, con prestazioni in crescendo.

Fiorentina, sfuma Laxalt: manca l’accordo col giocatore