Fiorentina, niente Criscito: assalto a Laxalt

La Fiorentina non arriverà a Domenico Criscito del Genoa. I viola puntano dunque un altro terzino: Diego Laxalt di proprietà del Milan.

Domenico Criscito non si muoverà da Genova. Il terzino e capitano del Grifone era stato accostato alla Fiorentina, ma ha scelto poco fa ufficialmente di respingere tutte le offerte.

Un bel problema per i viola, che avevano praticamente messo in conto l’acquisto last-minute di Criscito per rinforzare la corsia sinistra di difesa.

Secondo le ultimissime indiscrezioni che arrivano da Milano, dalla sede del calciomercato, pare che la Fiorentina rivolgerà ora le sue attenzioni verso un altro elemento, piuttosto noto alle cronache del Milan.

Si tratta di Diego Laxalt, esterno mancino in prestito al Torino, ma pronto a cambiare aria il prima possibile. Si era parlato anche del Milan stesso come prossimo approdo di Laxalt, come tappa buchi dopo la partenza di Rodriguez. Ma i rossoneri si sono cautelati prendendo Antonee Robinson dal Wigan.

La Fiorentina ci proverà, Laxalt può diventare un obiettivo serio dell’ultima ora.

