Milan-Matias Viña: ecco perché è saltato l’affare 

Milan, retroscena da Tuttosport oggi in edicola: tentativo per Matias Viña prima di fiondarsi su Antonee Robinson. Ecco perché l’affare non è decollato.

Milan, sarà Antonee Robinson il sostituto a sinistra di Ricardo Rodriguez. Ma come racconta Tuttosport oggi in edicola, c’è stato prima un tentativo per Matias Viña del Nacional di Montevideo per la fascia sinistra.

Talento uruguaiano classe 97, non era il primissimo obiettivo (in quanto lo era appunto Robinson) ma si trattava di un profilo più low cost che interessava al Diavolo.

Milan-Matia Vina: perché è saltato l’affare

Ma il club sudamericano – spiega il quotidiano – ha rifiutato la proposta di prestito oneroso. Ovvero un’offerta da 1.4 milioni iniziali più 6.5 per il diritto di riscatto. Una soluzione che non ha convinto il club, anche perché parallelamente c’è il Palmeiras che ha messo sul piatto 7 milioni per il 70% del cartellino del giocatore

Da lì il Milan ha prontamente virato su Robinson e ha subito ottenuto il sì del Wigan. L’esterno britannico arriva con la formula del prestito con diritto di riscatto, il quale diventerà obbligo in secondo momento e sulla base di 7 milioni di euro.

Il pacchetto difensivo è così finalmente completo. Col neo acquisto che farà da vice a Theo Hernandez a sinistra, Davide Calabria e Andrea Conte completeranno la fascia destra. Alessio Romagnoli, Mateo Musacchio, Simon Kjer e Matteo Gabbia completeranno invece il pacchetto centrale. Si era ipotizzato anche l’arrivo di un 4° centrale per girare in prestito il giovane Gabbia, ma alla fine non dovrebbero esserci novità in tal senso.

Rodriguez, nel frattempo, ieri è stato annunciato ufficialmente dal PSV Eindhoven. Una cessione chiesta direttamente dal giocatore, completamente accantonato con l’exploit di Hernandez e desideroso di giocare in vista dell’Europeo estivo. Arriveranno 7 milioni di euro nelle casse milaniste. E il Milan ha subito capito come reinvestirli.

