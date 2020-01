Milan, ufficiale: arriva Saelemaekers dall’Anderlecht

Il Milan ha ufficializzato l’acquisto di Alexis Saelemaekers dall’Anderlecht in questi minuti. Il giocatore è stato preso dai rossoneri per il ruolo di vice Jesus Suso. La dirigenza ha avuto ottime indicazioni dagli scout e ha deciso di andare fino in fondo.

Il contratto è stato regolarmente depositato in Lega. A breve arriverà il comunicato ufficiale del Milan.

Saelemaekers nuovo giocatore del Milan

Classe 1999, arriva dall’Anderlecht per prendere il posto di Suso. Che, invece, è passato ufficialmente al Siviglia nei giorni scorsi. Si tratta di un esterno tutto velocità e dribbling ma con pochissimi gol segnati. Nato e cresciuto in Belgio, è considerato da molti un potenziale campione, ma dovrà dimostrarlo con una maglia importante come quella del Milan e in un campionato come la Serie A. Il talento c’è, vedremo se anche di testa sarà all’altezza.

I rossoneri lo hanno acquistato con la formula del prestito con diritto di riscatto per una cifra non superiore ai 10 milioni. C’è grande curiosità intorno a questo giocatore che in pochi conoscono. Chi invece lo ha visto giocare promette che è un ragazzo di grande talento ma che ha ancora tante cose da migliorare. Ad esempio in carriera finora ha segnato molto poco. Un esterno di qualità deve garantire una buona quota di reti.