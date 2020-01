Milan, ufficiale: Gabriele Capanni in prestito al Catania

Gabriele Capanni è un nuovo giocatore del Catania. Nelle scorse ore, infatti, la società sicula ha annunciato l’acquisto del ragazzo proveniente dal Milan. Che ha deciso di cederlo ancora in prestito perché lo ritiene una potenziale della futura prima squadra rossonera.

Ha iniziato questa stagione al Novara con cui ha fatto il debutto fra i professionisti. Per lui undici presente e un solo gol nel girone A di Serie C. Nei giorni scorsi il suo agente, Pastorello, ha fatto visita a Casa Milan per trattare la cessione ancora in prestito. Riparte dal Catania, una piazza molto importante che sogna di tornare presto nel calcio che conta. Ecco, di seguito, il comunicato pubblicato dai siciliani per l’arrivo di Capanni.

“Il Calcio Catania comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dall’A.C. Milan il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gabriele Capanni“.

Come al Novara, quindi, anche al Catania passa in prestito secco. Il Milan punta molto su questo ragazzo che ha delle notevoli qualità tecniche. Un esterno dotato di piede e soprattutto abile nei dribbling. I rossoneri si aspettano una crescita da parte sua per poi valutare in estate il da farsi. Come detto, Catania è una piazza davvero molto importante. Dovrà dimostrare di essere all’altezza.