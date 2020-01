Milan-Verona, la probabile formazione di Pioli: centrocampo inedito 

Verso Milan-Verona: pronta una mediana inedita per Stefano Pioli senza Ismael Bennacer squalificato. In attacco torna il tandem composto da Ibrahimovic e Leão.

Non solo il mercato, c’è anche Milan-Verona nei pensieri della società. Perché dopo la super vittoria contro il Torino, ora arriva un altro importante appuntamento a San Siro. Un vero e proprio match point per l’Europa, considerando anche Cagliari-Parma di questo weekend.

Reduce da cinque vittorie consecutive tra Serie A e Coppa Italia, la squadra di Stefano Pioli ha infatti un’altra grossa opportunità per cavalcare la cresta dell’onda. Ma dovrà farlo senza un grosso perno stavolta, ovvero lo squalificato Ismael Bennacer.

Come riferisce Tuttosport oggi in edicola, la soluzione sarà un centrocampo con più muscoli e meno fosforo. Ossia con una coppia inedita in mediana composta da Frank Kessie e Rude Krunic, i quali faranno diga in mediana e permetteranno a Samuel Castillejo e Hakan Calhanoglu di lanciarsi.

In attacco torna il tandem composto da Zlatan Ibrahimovic e Rafael Leão, con Ante Rebic che si accomoderà di nuovo in panchina. In difesa spazio ad Andrea Conti, con Simon Kjaer, Alessio Romagnoli e Theo Hernandez. Davide Calabria sta meglio ma ancora non è pronto, mentre Mateo Musacchio è sempre alle prese con il risentimento muscolare al polpaccio destro.

