Saelemaekers: “Sogno d’infanzia che diventa realtà. Milan, darò il massimo”

Le prime parole di Alexis Saelemaekers da giocatore del Milan su Instagram. Ha ringraziato la famiglia e l’Anderlecht, è pronto per questa nuova avventura.

Alexis Saelemaekers è diventato oggi un nuovo giocatore del Milan. I rossoneri si sono interessati a lui nei giorni scorsi; partito Jesus Suso, Paolo Maldini e Zvonimir Boban hanno deciso di virare su di lui. Un profilo giovane e di prospettiva, proprio come piace ad Elliott Management e a Ivan Gazidis.

Il ragazzo arriva dall’Anderlecht, club dove è nato e cresciuto. In un lunghissimo post su Instagram, il belga ha espresso tutta la sua emozione e felicità per questo grande passo nella sua carriera: “È con grande emozione che scrivo queste parole! Questo giorno rimarrà per sempre nella mia memoria! Un sogno d’infanzia diventa realtà. Mi unisco a uno dei club più leggendari del mondo!“.

Poi iniziano i ringraziamenti, alla sua famiglia e soprattutto al suo vecchio club. Conclude il post con l’annuncio della sua nuova squadra e una promessa ai tifosi: “È con orgoglio ora che annuncio la mia firma al club per il Milan. Ringrazio la dirigenza del club per la fiducia che hanno in me! Darò il massimo ogni giorno per onorare la storia di questo grande club! Inizia una nuova avventura! Forza Milan!”.

